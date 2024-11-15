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«Хапоэль Тель-Авив» официально сообщил о подписании Димитриса Итудиса на роль главного тренера

Димитрис Итудис продолжит карьеру в «Хапоэеле».

54-летний бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче» будет руководить командой из Тель-Авива вместо Стефаноса Дедаса, который останется в штабе в роли ассистента.

По сообщению Eurohoops, греческий специалист подписал трехлетний контракт на 4,6 миллиона долларов. Итудис получит по 1,8 миллиона за 2-й и 3-й сезоны в команде. Перед тренером поставлена задача выхода в Евролигу. На данный момент «Хапоэль» делит третье место в группе А Еврокубка с «Вулвз» с результатом 5-3.

Клуб выложил приветственное видео в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
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