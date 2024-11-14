«Хапоэль Тель-Авив» успешно завершил переговоры по найму Димитриса Итудиса (Алессандро Луиджи Магги)
Димитрис Итудис возглавит «Хапоэль».
54-летний бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче» будет руководить командой из Тель-Авива вместо Стефаноса Дедаса, который останется в штабе в роли ассистента.
«Хапоэль» делит третье место в группе А Еврокубка с «Вулвз» с результатом 5-3 и идет без поражений (5-0) на первом месте в чемпионате Израиля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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