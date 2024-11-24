Кевин Дюрэнт является миноритарным ационером компании по производству дронов, активно используемых Израилем
У Кевина Дюрэнта широкий портфель инвестиций.
Среди них – вклад в компанию по производству дронов Skydio. Форвард «Санз» является миноритарным акционером разработчика.
Компания имеет контракты с агенством по борьбе с наркотиками, армией США, военно-воздушными силами и полицией.
После начала палестино-израильского конфликта компания начала поставки своих изделий в вооруженные силы Израиля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Politico
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