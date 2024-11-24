Кевин Дюрэнт является миноритарным ационером компании по производству дронов, активно используемых Израилем

У Кевина Дюрэнта широкий портфель инвестиций.

Среди них – вклад в компанию по производству дронов Skydio. Форвард «Санз» является миноритарным акционером разработчика.

Компания имеет контракты с агенством по борьбе с наркотиками, армией США, военно-воздушными силами и полицией.

После начала палестино-израильского конфликта компания начала поставки своих изделий в вооруженные силы Израиля.