Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил могут сыграть с «Лейкерс» 26 ноября

Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил близки к возвращению.

Оба баскетболиста провели полную тренировку с командой и поучаствовали в играх 3 на 3. Тренеры планируют практику 5 на 5 в воскресенье с прицелом на возвращение к следующему матчу команды.

«Финикс » получил 5 дней отдыха в преддверии встречи с «Лейкерс ». Команда програла 5 матчей подряд.