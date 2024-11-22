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Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил могут сыграть с «Лейкерс» 26 ноября

Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил близки к возвращению.

Оба баскетболиста провели полную тренировку с командой и поучаствовали в играх 3 на 3. Тренеры планируют практику 5 на 5 в воскресенье с прицелом на возвращение к следующему матчу команды.

«Финикс» получил 5 дней отдыха в преддверии встречи с «Лейкерс». Команда програла 5 матчей подряд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
logoФиникс
logoЛейкерс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
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