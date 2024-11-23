Станислав Еремин: «На Кубке Дружбы можно было проверить молодежную сборную России»

Станислав Еремин считает, что на Кубок Дружбы можно было заявить и молодежку.

«На Кубок приехали пусть и не самые сильные, но очень достойные соперники. Меня немного удивило, что на турнир выставляем только одну команду, хотя могли проверить и молодежную сборную. Было бы правильно и очень полезно дать сыграть нашим молодым ребятам.

Как минимум еще одну команду могли бы выставить, а, может, и больше», — сказал заслуженный тренер России.