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Станислав Еремин: «На Кубке Дружбы можно было проверить молодежную сборную России»

Станислав Еремин считает, что на Кубок Дружбы можно было заявить и молодежку.

«На Кубок приехали пусть и не самые сильные, но очень достойные соперники. Меня немного удивило, что на турнир выставляем только одну команду, хотя могли проверить и молодежную сборную. Было бы правильно и очень полезно дать сыграть нашим молодым ребятам.

Как минимум еще одну команду могли бы выставить, а, может, и больше», — сказал заслуженный тренер России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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