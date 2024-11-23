Джаред Маккейн прокричал «Я новичок сезона» после точного 3-очкового в матче с «Нетс»
Джаред Маккейн обозначил свои претензии на приз новичку сезона НБА.
Защитник «Филадельфии» прокричал «Я новичок сезона» после точного 3-очкового в матче с «Бруклином» (113:98).
Маккейн в пятницу вышел в основной пятерке и набрал 30 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
«Я действительно это прокричал. Так и было. Что тут скрывать», – сказал Джаред после игры.
У новичка «Сиксерс» 24 точных 3-очковых по итогам пяти первых карьерных матчей в стартовой пятерке. Это рекорд НБА.
20-летний Маккейн – 16-й номер драфта-2024. В 15 матчах (5 в старте) дебютного сезона он набирает 16,5 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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