«Я – новичок года!» Джаред Маккейн помог «Филадельфии» сокрушить «Нетс» трехочковыми

«Сиксерс» столкнулись с шквалом проблем на старте чемпионата. Джоэл Эмбиид пока выглядит бледной тенью самого себя и пропускает матчи пачками. В прессу попал конфликт в раздевалке. Травмировался Пол Джордж. Команда Ника Нерса регулярно проигрывает и занимает 14-е место на Востоке (3-12 после сегодняшней победы).

Однако есть луч надежды – Джаред Маккейн, 16-й пик драфта этого года, ставший главным героем сегодняшней игры. «Бруклину» не помогли даже 37 очков Кэмерона Джонсона.

20-летний парень набрал 30 очков, реализовав 11 из 20 бросков с игры, включая 6 из 11 трехочковых. У него наибольшее количество трешек в истории НБА за первые 5 матчей в старте – 24. И еще один рекорд франшизы «Сиксерс»: 8 игр подряд с, как минимум, тремя реализованными бросками с дуги. За первые 15 матчей за «Филадельфию» среди новичков он стал первым по реализованным дальним – 38 (обогнал Айверсона с 35).

Джаред – искусный шутер и правильно выбирает позицию

Маккейна нельзя оставлять на дуге одного. Это было понятно еще до его прихода в НБА. В прошлом сезоне за «Дьюк» он реализовывал 41,4% трехочковых при 210 попытках. Новичок может бросать как с получения, так и с ведения. Зачастую в позиционной атаке он занимает место на углу, идет на заслон, выигрывает немного пространства и бросает после одного стука о пол.

Он умеет грамотно выбирать, где расположиться. Так как в арсенале Джареда есть треха с отступом на шаг, он может вытягивать защитников подальше от «краски», создавая свободу для партнеров. Если игрок видит, что оппонент его потерял, то бежит в более выгодную для броска зону.

При быстром переходе из обороны в атаку Маккейн грамотно пользуется численным преимуществом: занимает открытое место и перемещается исходя из ситуации. Если мяч у него – может отдать пас и мгновенно побежать в свободную зону до того, как адресат получит передачу.

Хорош на пик-н-роллах и не боится контактов

С дальним броском разобрались, а что насчет ближних? Маккейн преимущественно создает их сам. Только в 29% забитых двухочковых ему отдавали ассист.

В проходах защитник, сталкиваясь с сопротивлением, не отступает и не перезапускает атаку. Он двигается дальше, надеясь, что обороняющийся баскетболист сам отступит, а в появившееся окно – бросит лэй-ап или флоутер. Правда, есть проблемы с завершением. От недостатка опыта Джаред порой залезает под блок-шоты. Также у него пока не наблюдается взрывного прыжка, как у Джа Морэнта или Джейлена Грина, чтобы ставить сверху через людей.

Однако в следующем аспекте недостатка опыта не наблюдается. Во время заслона Джаред демонстрирует редкое для новичка качество – умение выждать.

После размена он не сунет пас сразу, а стукнет мяч о паркет лишний раз, посмотрев, как подействует сменщик. Например, во второй четверти Маккейн отдал красивый алей-уп на Драммонда, предварительно выждав, пока Симмонс окончательно стянется на него.

Еще новичок может вообще проигнорировать заслон, пойти в другую сторону на скорости, введя оборону соперников в конфуз.

Он скромен, но крикнул амбициозную фразу на кураже

За 6 минут до финальной сирены Джаред забросил очередную трешку. Поймав кураж, телевизионщики выловили, как он кричит: «Я – новичок года!» Уже сразу после матча он подтвердил, что произнес именно эти слова.

- Я получил выгодный размен и хотел добыть очки. Ставлю новые цели каждый сезон, каждый день. Стараюсь быть стабильным. Поэтому «Новичок года» – определенно моя цель, – сказал Джаред Маккейн после игры.

Уже на пресс-конференции парень остыл, а, услышав тот же вопрос о выкрике, засмущался. Этому поспособствовало удивленное лицо Тайриза Макси, сидевшего рядом.

- Был в потоке и это пришло мне в голову в моменте. Да, я это сказал. Безусловно, уважаю всех новичков в лиге, но верю в себя. Потому такие слова и выскочили, – добавил герой матча.

Что касается «Бруклина», гости убили себя потерями. Игроки «Филадельфии» перехватили мяч 13 раз, а «Нетс» – всего 1. «Сиксерс» победили с отрывом в 15 очков – 113:98. При этом разница пропущенных из-за потерь почти идентична – 16 (12 против 28).

Что происходит в «Сиксерс»?

На самом деле, обстановка все еще удручающая. Ник Нерс в начале октября говорил, что Маккейн проведет время в Джи-лиге. Последние перфомансы новичка только подорвали авторитет главного тренера в глазах болельщиков. Какая Джи-лига для парнишки, набирающего по 26 очков в среднем выходя в старте? Между прочим – это лучший показатель для новичка со времен Майкла Джордана.

Снова не играет Джоэл Эмбиид.

- У него небольшой отек остался с последней игры. Мы понимали, что будем разбираться с этим по ходу сезона. Они делают, что могут, чтобы вылечить Джоэла, но он пока не чувствует себя хорошо, – сказал об Эмбииде Ник Нерс.

Кроме того, закулисные проблемы накаляются сильнее. Звездный центровой «Сиксерс» назвал дерьмом того, кто рассказал о них общественности. Многие подозревают, что это сделал Ник Нерс. Потому в воздухе веет переменами. Избавятся ли от главного тренера или от Эмбиида, вопрос открытый. Но безусловно радует, что на фоне всех невзгод у Джареда Маккейна появился шанс блеснуть. Он его не упустил.

Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum; Gettyimages.ru /Harry How