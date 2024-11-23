«Голден Стэйт» первым обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА
«Уорриорз» сыграют в плей-офф Кубка НБА .
«Голден Стэйт» в пятницу справился с «Новым Орлеаном» (112:108) и первым обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.
«Уорриорз» (3-0) гарантировали себе 1-е место в группе С Западной конференции. В плей-офф Кубка НБА попадают шесть победителей групп и два обладателя wild card.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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