«Голден Стэйт» первым обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА

«Уорриорз» сыграют в плей-офф Кубка НБА .

«Голден Стэйт » в пятницу справился с «Новым Орлеаном» (112:108) и первым обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.

«Уорриорз» (3-0) гарантировали себе 1-е место в группе С Западной конференции. В плей-офф Кубка НБА попадают шесть победителей групп и два обладателя wild card.