«Милуоки» на плаву в отличие от «Финикса». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
Кирк Голдсберри представил данные по эффективности защиты и нападения.
Среди его замечаний:
«Хьюстон» очень хорош.
«Филадельфия» тошнотворно плоха.
«Лейкерс» и «Нью-Йорк» очень хороши...
... в нападении.
«Мемфис» смотрится симпатично.
«Даллас» тоже, но может ли он побеждать без номера «77»?
«Милуоки», наконец, находится на плаву.
В отличие от «Финикса».
«Голден Стэйт» на полном ходу.
Как и «Бостон».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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