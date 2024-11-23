Финал Кубка НБА состоится 17 декабря
НБА объявила телевизионное расписание матчей плей-офф Кубка НБА.
Финал пройдет в Лас-Вегасе во вторник, 17 декабря, и будет транслироваться на канале ABC.
Два полуфинальных матча состоятся в субботу, 14 декабря. Каналы ABC и TNT будут транслировать по одному матчу каждый.
TNT также покажет три четвертьфинальных матча, которые пройдут с 10 по 11 декабря, а ESPN будет транслировать четвертую встречу.
Amazon будет транслировать Кубок НБА, начиная с сезона 2025-2026.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
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