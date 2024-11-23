Финал Кубка НБА состоится 17 декабря

НБА объявила телевизионное расписание матчей плей-офф Кубка НБА.

Финал пройдет в Лас-Вегасе во вторник, 17 декабря, и будет транслироваться на канале ABC.

Два полуфинальных матча состоятся в субботу, 14 декабря. Каналы ABC и TNT будут транслировать по одному матчу каждый.

TNT также покажет три четвертьфинальных матча, которые пройдут с 10 по 11 декабря, а ESPN будет транслировать четвертую встречу.

Amazon будет транслировать Кубок НБА , начиная с сезона 2025-2026.