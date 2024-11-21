«Он проявит себя как лучший игрок в мире». Лу Уильямс уверен, что Леброн Джеймс будет бороться за Кубок НБА

Лу Уильямс считает, что «Лейкерс» и Леброн Джеймс снова выиграют Кубок НБА.

«Я безусловно ставлю на «Лейкерс ». Лас-Вегас — это второй дом для «Лейкерс».

Уверяю вас, всегда, когда Леброн Джеймс получает возможность проявить себя в Лас-Вегасе, он появляется и проявляет себя как лучший игрок в мире. Он будет там, и он, несомненно, будет бороться за Кубок НБА », – сказал бывший игрок НБА.