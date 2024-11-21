«Он проявит себя как лучший игрок в мире». Лу Уильямс уверен, что Леброн Джеймс будет бороться за Кубок НБА
Лу Уильямс считает, что «Лейкерс» и Леброн Джеймс снова выиграют Кубок НБА.
«Я безусловно ставлю на «Лейкерс». Лас-Вегас — это второй дом для «Лейкерс».
Уверяю вас, всегда, когда Леброн Джеймс получает возможность проявить себя в Лас-Вегасе, он появляется и проявляет себя как лучший игрок в мире. Он будет там, и он, несомненно, будет бороться за Кубок НБА», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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