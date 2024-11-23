НБА рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в Кубке НБА

Один из вариантов формата Кубка НБА подразумевал участие европейских клубов.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, НБА на каком-то этапе рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в новом внутрисезонном турнире.

Подразумевалось, что в соревновании примут участие 32 клуба, которые сыграют по олимпийской системе.

Данный вариант в итоге не сработал.