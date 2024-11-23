НБА рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в Кубке НБА
Один из вариантов формата Кубка НБА подразумевал участие европейских клубов.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, НБА на каком-то этапе рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в новом внутрисезонном турнире.
Подразумевалось, что в соревновании примут участие 32 клуба, которые сыграют по олимпийской системе.
Данный вариант в итоге не сработал.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джейка Фишера
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