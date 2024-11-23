Андрей Кириленко о возможном включении в Зал славы: «Отношусь к этому очень спокойно. Если меня выберут – буду благодарен»

Андрей Кириленко прокомментировал возможное включение в Зал славы имени Нейсмита.

«Это очень приятно, когда тебя номинируют, когда выбирают. Я отношусь к этому очень спокойно. Не ищу этой возможности, потому что те люди, которые там есть, – это их задача выбирать. Зачем мне об этом думать? Если меня выберут – буду благодарен, и уже страшно благодарен вообще за все, что и «Юта» для меня сделала, и НБА как организация, и международный баскетбол. Я считаю, что моя карьера супер удалась, а дальше уже, в каком формате отметят – это не от меня зависит, а от тех, кто входит в комиссию.

Для меня как для парня, который вырос на Смоленской улице в Санкт-Петербурге, я перевыполнил план. Достоин на уровне кого? На уровне Майкла Джордана? Тогда, наверное, не дотянул. Поэтому здесь такая история – с чем сравнивать? Поэтому я не хочу решать. Пусть решают другие люди», – заявил прославленный баскетболист, который сейчас возглавляет РФБ .