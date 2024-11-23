Бен Симмонс объяснил, почему не бросает по 10 раз за матч, как хочет тренер «Нетс»
Бен Симмонс объяснил свою пассивность на площадке.
Защитник «Бруклина» совершает 4,7 попытки с игры за матч, хотя главный тренер Жорди Фернандес считает, что австралиец должен бросать по 10 раз за встречу.
«У меня сейчас немного изменилась роль, я пытаюсь приспособиться. А тут еще Клэкстон вернулся, и она снова меняется. Я вроде бы обрел хороший ритм со второй пятеркой. А потом появился Клэкстон, я вернулся в основу.
Мне просто нужно найти свои места на площадке и лучше справляться с этой задачей ради команды», – заявил Симмонс.
Бен принял участие в 12 матчах сезона, 10 из них начинал в стартовой пятерке. Защитник набирает 5,4 очка за встречу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
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