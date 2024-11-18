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Жорди Фернандес: «Карл-Энтони Таунс – лучший бросающий центровой в НБА»

Карл-Энтони Таунс показывает рекордную для него точность дальних бросков.

Центровой «Никс» реализует 50% бросков из-за дуги. Таунс набрал 26 очков, 15 подборов и 6 передач в выигранном матче с «Бруклином» (114:104) при 10 из 16 с игры.

«Он очень хорошо бросает. Это его главная сильная сторона. Он, скорее всего, лучший бросающий центровой в НБА», – прокомментировал игру баскетболиста главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНБА
Жорди Фернандес
logoКарл-Энтони Таунс
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