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Бен Симмонс в матче с «Никс» проник в трехсекундную, но сделал скидку на дугу. У него 0 очков за 22 минуты

Бен Симмонс по-прежнему избегает возможностей для атаки.

В одном из первых владений матча с «Никс» защитник «Нетс» проник в трехсекундную на скорости, но остановился и сделал скидку на дугу, что в итоге привело к потере.

У Симмонса 0 очков за 22 минуты при 0 из 3 с игры. Австралиец набрал 4 подбора, 8 передач, 1 блок-шот и 3 потери.

«Нью-Йорк» победил 114:104.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
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