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У новичка «Сиксерс» Джареда Маккейна 24 точных 3-очковых по итогам первых пяти матчей в старте. Это рекорд НБА

Джаред Маккейн помог «Филадельфии» прервать серию из пяти поражений.

Во встрече с «Нетс» (113:98) защитник вышел в основной пятерке и набрал 30 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

У новичка «Сиксерс» 24 точных 3-очковых по итогам пяти первых карьерных матчей в стартовой пятерке. Это рекорд НБА.

20-летний Маккейн – 16-й номер драфта-2024. В 15 матчах (5 в старте) дебютного сезона он набирает 16,5 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoБруклин
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logoФиладельфия
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