Менеджер НБА о Джареде Маккейне: «Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА»

Джаред Маккейн возглавил рейтинг новичков НБА.

«Во время драфта я считал, что он преодолеет планку в 10 лет в качестве профессионала в НБА . И он подтверждает мое мнение. Он выглядит так, словно не испытывает никакого давления. Получил неожиданный шанс и пользуется им по полной.

Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА», – поделился мнением с ESPN один из менеджеров НБА.

«Один из самых уверенных в себе ребят, с которыми я сталкивался», – признался скаут одного из клубов.

Маккейн вышел на первое место в борьбе за награду лучшему новичку сезона.