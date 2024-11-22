Менеджер НБА о Джареде Маккейне: «Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА»
Джаред Маккейн возглавил рейтинг новичков НБА.
«Во время драфта я считал, что он преодолеет планку в 10 лет в качестве профессионала в НБА. И он подтверждает мое мнение. Он выглядит так, словно не испытывает никакого давления. Получил неожиданный шанс и пользуется им по полной.
Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА», – поделился мнением с ESPN один из менеджеров НБА.
«Один из самых уверенных в себе ребят, с которыми я сталкивался», – признался скаут одного из клубов.
Маккейн вышел на первое место в борьбе за награду лучшему новичку сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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