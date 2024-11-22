0

Менеджер НБА о Джареде Маккейне: «Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА»

Джаред Маккейн возглавил рейтинг новичков НБА.

«Во время драфта я считал, что он преодолеет планку в 10 лет в качестве профессионала в НБА. И он подтверждает мое мнение. Он выглядит так, словно не испытывает никакого давления. Получил неожиданный шанс и пользуется им по полной.

Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА», – поделился мнением с ESPN один из менеджеров НБА.

«Один из самых уверенных в себе ребят, с которыми я сталкивался», – признался скаут одного из клубов.

Маккейн вышел на первое место в борьбе за награду лучшему новичку сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoДжаред Маккейн
logoФиладельфия
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид: «Негатив продолжает преследовать меня, и я не понимаю почему»
8сегодня, 17:59
Джоэл Эмбиид не вышел на разминку и может пропустить матч с «Бруклином»
5сегодня, 17:04
НБА. «Денвер» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи
12сегодня, 16:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России обыграла команду Туниса в овертайме
1913 минут назад
Евробаскет-2025. Квалификация. Испания одолела Словакию во втором овертайме, Турция разгромила Венгрию и другие матчи
114 минут назадLive
ФБР передало НБА информацию о международных группах воров из Южной Америки, нацелившихся на дома спортсменов
44 минуты назад
Евролига. «Жальгирис» – «Панатинаикос», «Бавария» встретится с «Барселоной»
53 минуты назадLive
Аарон Уиггинс об игре с Алексом Карузо: «Он одновременно находится в каждой части площадки»
58 минут назад
«Кливленд», «Бостон» и «Оклахома» лидируют по разнице атакующего и защитного рейтинга на старте сезона НБА
сегодня, 18:30Фото
Брайан Уиндхорст: «Расширение НБА даст возможность снова рассмотреть вопрос отмены разделения на конференции»
сегодня, 18:12
Джоэл Эмбиид: «Негатив продолжает преследовать меня, и я не понимаю почему»
8сегодня, 17:59
Леброн Джеймс о поражении от «Орландо»: «В матче 48 минут. Нельзя кивать на штрафные броски»
1сегодня, 17:23
Джоэл Эмбиид не вышел на разминку и может пропустить матч с «Бруклином»
5сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Защитники «Оклахомы» больше других проводят время рядом с кольцом
сегодня, 17:44Фото
Д’Анджело Расселл проявляет интерес к выступлению за сборную Литвы
17сегодня, 16:35
«ФИБА и Евролига должны найти решение». Яннулис Ларендзакис пропустил матч сборной Греции из-за игры «Олимпиакоса»
сегодня, 14:15
Неманя Недович о поражении от «Партизана»: «Нервозность и паника со старта. Впервые были такими пассивными и безучастными»
сегодня, 13:59
Сборная Греции не смогла вылететь из Лондона, аэропорт эвакуирован из-за подозрительного предмета в багаже
сегодня, 13:45
«Пистоя» подписала Мориса Кемпа
сегодня, 13:20Фото
Илона Корстин о 9-м Матче звезд Лиги ВТБ: «У нас уже есть интересная концепция»
1сегодня, 12:29
ESPN не планирует делать Стивена Эй Смита участником шоу Inside the NBA
1сегодня, 11:53
Представлены составы сборных Туниса и Ливии, которые сыграют с Россией. У тунисцев 7 действующих чемпионов Африки
3сегодня, 11:23
Наз Рид не смог доиграть матч после столкновения со Скотти Барнсом
сегодня, 10:59