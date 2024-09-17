Семен Антонов о сборной: «Если буду нужен Лукичу, приеду»

Семен Антонов заявил, что в теории готов помочь сборной России.

«Я официально в сборной не заканчивал играть: если буду нужен Лукичу, приеду. У нас прекрасные отношения, мы с Зораном всегда на связи. Посмотрим.

Но поймите. Если нас сейчас вернут, это не гарантирует, что мы поедем на Олимпиаду. На Игры еще нужно пройти отбор. Сборная Литвы не попадает туда уже два олимпийских цикла, хотя это сильная команда», – сказал 35-летний форвард ЦСКА .