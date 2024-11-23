Зоран Лукич о победе над Тунисом: «Пока жареный петух не клюнет…» Жалко, что это так выглядело»
Зоран Лукич прокомментировал итоги матча с Тунисом на Кубке Дружбы.
Россиянине отыграли «-10» за 4 минуты и победили Тунис в овертайме – 81:73.
«Есть такая поговорка: «Пока жареный петух не клюнет…» Жалко, что это так выглядело. Тут нет отговорок. Не надо отмазываться», – сказал возглавляющий российскую команду Лукич.
Глава РФБ Андрей Кириленко отметил важность подобных встреч.
«Для нас сейчас очень большая роскошь иметь спарринг, который нам подходит. К нам приезжают, поэтому мы имеем возможность сыграть такой матч», – заявил Кириленко.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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