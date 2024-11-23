Зоран Лукич о победе над Тунисом: «Пока жареный петух не клюнет…» Жалко, что это так выглядело»

Зоран Лукич прокомментировал итоги матча с Тунисом на Кубке Дружбы.

Россиянине отыграли «-10» за 4 минуты и победили Тунис в овертайме – 81:73.

«Есть такая поговорка: «Пока жареный петух не клюнет…» Жалко, что это так выглядело. Тут нет отговорок. Не надо отмазываться», – сказал возглавляющий российскую команду Лукич .

Глава РФБ Андрей Кириленко отметил важность подобных встреч.

«Для нас сейчас очень большая роскошь иметь спарринг, который нам подходит. К нам приезжают, поэтому мы имеем возможность сыграть такой матч», – заявил Кириленко.