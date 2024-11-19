Команда России начала сбор в Новогорске. В составе 18 баскетболистов
Учебно-тренировочный сбор продлится до 21 ноября, после чего национальная команда под руководством главного тренера Зорана Лукича примет участие в международном турнире «Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка».
В состав сборной включены 18 игроков.
Состав сборной России
ЗащитникиТимофей Герасимов («Енисей»)Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)Илья Ермаков (ЦСКА-2)Владимир Карпенко (ЦСКА)Макар Коновалов (МБА-МАИ)Александр Петенев («Автодор»)Лев Свинин («ПАРМА»)Александр Хоменко («Пари НН»)Александр Щербенев («Зенит»)
ФорвардыАнтон Астапкович (ЦСКА)Михаил Беленицкий (УНИКС)Даниил Касаткин (МБА-МАИ)Андрей Лопатин (УНИКС)Александр Чадов («Пари НН»)Михаил Дулкай («Зенит»-2)
ЦентровыеАлександр Ганькевич (ЦСКА)Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)Максим Огарков (МБА-МАИ)
По завершении сбора в рамках «Fonbet Кубка Дружбы. Россия – Африка» команда России 22 ноября сыграет со сборной Туниса, а 24 ноября – со сборной Ливии.
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