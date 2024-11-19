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Команда России начала сбор в Новогорске. В составе 18 баскетболистов

Сборная России в понедельник собралась в Новогорске.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 21 ноября, после чего национальная команда под руководством главного тренера Зорана Лукича примет участие в международном турнире «Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка».

В состав сборной включены 18 игроков.

Состав сборной России

ЗащитникиТимофей Герасимов («Енисей»)Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)Илья Ермаков (ЦСКА-2)Владимир Карпенко (ЦСКА)Макар Коновалов (МБА-МАИ)Александр Петенев («Автодор»)Лев Свинин («ПАРМА»)Александр Хоменко («Пари НН»)Александр Щербенев («Зенит»)

ФорвардыАнтон Астапкович (ЦСКА)Михаил Беленицкий (УНИКС)Даниил Касаткин (МБА-МАИ)Андрей Лопатин (УНИКС)Александр Чадов («Пари НН»)Михаил Дулкай («Зенит»-2)

ЦентровыеАлександр Ганькевич (ЦСКА)Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)Максим Огарков (МБА-МАИ)

По завершении сбора в рамках «Fonbet Кубка Дружбы. Россия – Африка» команда России 22 ноября сыграет со сборной Туниса, а 24 ноября – со сборной Ливии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoсборная России
logoЗоран Лукич
logoАнтон Астапкович
Александр Петенев
Александр Ганькевич
Андрей Лопатин
Александр Хоменко
Тимофей Герасимов
Александр Щербенев
Андрей Мартюк
Александр Чадов
Михаил Беленицкий
Владислав Емченко
Макар Коновалов
Владимир Карпенко
Даниил Касаткин
Лев Свинин
Максим Огарков
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