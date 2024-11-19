Команда России начала сбор в Новогорске. В составе 18 баскетболистов

Сборная России в понедельник собралась в Новогорске.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 21 ноября, после чего национальная команда под руководством главного тренера Зорана Лукича примет участие в международном турнире «Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка».

В состав сборной включены 18 игроков.

Состав сборной России

Защитники Тимофей Герасимов («Енисей») Владислав Емченко («Локомотив-Кубань») Илья Ермаков (ЦСКА-2) Владимир Карпенко (ЦСКА) Макар Коновалов (МБА-МАИ) Александр Петенев («Автодор») Лев Свинин («ПАРМА») Александр Хоменко («Пари НН») Александр Щербенев («Зенит»)

Форварды Антон Астапкович (ЦСКА) Михаил Беленицкий (УНИКС) Даниил Касаткин (МБА-МАИ) Андрей Лопатин (УНИКС) Александр Чадов («Пари НН») Михаил Дулкай («Зенит»-2)

Центровые Александр Ганькевич (ЦСКА) Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») Максим Огарков (МБА-МАИ)

По завершении сбора в рамках «Fonbet Кубка Дружбы. Россия – Африка» команда России 22 ноября сыграет со сборной Туниса, а 24 ноября – со сборной Ливии.