Кендрик Перкинс: «У Энтони Дэвиса было прозвище «Уличная одежда», нам нужно назвать Зайона Уильямсона «Пижамой»

Кендрик Перкинс придумал прозвище для Зайона Уильямсона.

«Пару лет назад у Энтони Дэвиса было прозвище «Уличная одежда», так вот, нам нужно назвать Зайона «Пижамой», потому что он еще хуже.

Если вы клуб вроде «Пеликанс» и у вас есть чемпионские амбиции, Зайон не может быть лицом вашей команды, он не может быть вашим номером один, потому что он никогда не доступен.

Я не задаюсь вопросом, травмирован он или нет. Факт в том, что он всегда травмирован. Чтобы бороться за чемпионство и считаться претендентом на титул, ваш лидер должен быть доступен, а это не про Зайона », – заявил эксперт ESPN.