Александр Щербенев о матче с Тунисом: «Три с половиной четверти игра не получалась. Но в концовке сумели вовремя перестроиться»

Александр Щербенев подвел итоги матча с Тунисом на Кубке Дружбы.

Российская сборная отыграла «-10» за 4 минуты и победила Тунис в овертайме – 81:73.

– Что скажешь о команде Туниса? Со стороны кажется, что очень неплохая команда?

– Соперник – достойный. Были они близки к победе и показывали хороший баскетбол, опытные там игроки. Было нелегко с ними играть. Но, если честно, больше вопросов к нашей игре. Потому что три с половиной четверти игра не получалась и совсем не попадали. Но в концовке сумели вовремя перестроиться. Хотя в какой‑то момент были некоторые опасения за результат. Но болельщики, благо, помогли нам своей поддержкой – мы перестроились и довели до овертайма и выиграли встречу.

– Казалось, что твой точный трехочковый в овертайме дал нашей команде победный импульс.

– Рад, что забил и помог команде победить. Почувствовал в конце четвертой четверти игру, и там мы уже догнали. И там уже болельщики гнали нас вперед, старался по максимуму принести пользу команде. Доволен, что получилось стать неким X‑фактором.