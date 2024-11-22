Представлены составы сборных Туниса и Ливии, которые сыграют с Россией. У тунисцев 7 действующих чемпионов Африки
В составе Туниса – 7 действующих чемпионов Африки, включая MVP Афробаскета-2021 Макрама Бен Ромдана. 10 из 12 игроков представляли сборную в отборочных матчах к Афробаскету-2025.
Сборная Туниса
Омар Абада – разыгрывающий, 31 год, «Club Africain» (Тунис)
Зиед Ченнуфи – легкий форвард, 35 лет, «Club Africain» (Тунис)
Ашреф Ганнуни – атакующий защитник, 27 лет, «US Monastir» (Тунис)
Оуссама Марнауи – атакующий защитник, 25 лет, «US Monastir» (Тунис)
Билель Джазири – разыгрывающий защитник, 26 лет, «US Monastir» (Тунис)
Джавхар Джавади – атакующий защитник, 27 лет, «Club Africain» (Тунис)
Мохтар Гьяза – центровой, 38 лет, «US Monastir» (Тунис)
Макрам Бен Ромдан – тяжелый форвард, 35 лет, «Бенфика» (Португалия)
Вассеф Метхнани – легкий форвард, 26 лет, «US Monastir» (Тунис)
Фирас Лахиани – тяжелый форвард, 33 года, «US Monastir» (Тунис)
Ахмед Аддами – центровой, 27 лет, «US Monastir» (Тунис)
Радуан Слиман – тяжелый форвард, 44 года, C.S. Sagesse (Ливан)
У Ливии – 9 из 12 игроков, которые участвовали в отборочных матчах к Афробаскету-2025.
Сборная Ливии
Мохамед Мансур – разыгрывающий защитник, 27 лет, «Аль-Иттихад» (Ливия)
Анис Эльмансури – центровой, 29 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)
Али Мохамед – центровой, 22 года, ?
Насейм Бадруш – атакующий защитник, 26 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)
Адрис Зеев – легкий форвард, 24 года, «Аль-Ахли Benghazi» (Ливия)
Софиан Хамад – тяжелый форвард. 26 лет, «Аль-Ахли Benghazi» (Ливия)
Мохамед Сади – атакующий защитник, 29 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)
Абдулджадер Резг – центровой, 27 лет, «Аль-Иттихад» (Ливия)
Ваджи Даво – тяжелый форвард, 36 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)
Гайт Альмагхриби – тяжелый форвард, 25 лет, «Аль-Ахли Benghazi» (Ливия)
Али Археемах – разыгрывающий защитник, 21 год, «Аль-Иттихад» (Ливия)
Мохамед Бузгайя – легкий форвард, 25 лет, «Аль-Гарафа» (Катар).
Сегодня сборная России стартует на турнире матчем с Тунисом.
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