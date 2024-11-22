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Представлены составы сборных Туниса и Ливии, которые сыграют с Россией. У тунисцев 7 действующих чемпионов Африки

Представлены составы сборных Туниса и Ливии на турнире Кубок Дружбы.

В составе Туниса – 7 действующих чемпионов Африки, включая MVP Афробаскета-2021 Макрама Бен Ромдана. 10 из 12 игроков представляли сборную в отборочных матчах к Афробаскету-2025.

Сборная Туниса

Омар Абада – разыгрывающий, 31 год, «Club Africain» (Тунис)

Зиед Ченнуфи – легкий форвард, 35 лет, «Club Africain» (Тунис)

Ашреф Ганнуни – атакующий защитник, 27 лет, «US Monastir» (Тунис)

Оуссама Марнауи – атакующий защитник, 25 лет, «US Monastir» (Тунис)

Билель Джазири – разыгрывающий защитник, 26 лет, «US Monastir» (Тунис)

Джавхар Джавади – атакующий защитник, 27 лет, «Club Africain» (Тунис)

Мохтар Гьяза – центровой, 38 лет, «US Monastir» (Тунис)

Макрам Бен Ромдан – тяжелый форвард, 35 лет, «Бенфика» (Португалия)

Вассеф Метхнани – легкий форвард, 26 лет, «US Monastir» (Тунис)

Фирас Лахиани – тяжелый форвард, 33 года, «US Monastir» (Тунис)

Ахмед Аддами – центровой, 27 лет, «US Monastir» (Тунис)

Радуан Слиман – тяжелый форвард, 44 года, C.S. Sagesse (Ливан)

У Ливии – 9 из 12 игроков, которые участвовали в отборочных матчах к Афробаскету-2025.

Сборная Ливии

Мохамед Мансур – разыгрывающий защитник, 27 лет, «Аль-Иттихад» (Ливия)

Анис Эльмансури – центровой, 29 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)

Али Мохамед – центровой, 22 года, ?

Насейм Бадруш – атакующий защитник, 26 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)

Адрис Зеев – легкий форвард, 24 года, «Аль-Ахли Benghazi» (Ливия)

Софиан Хамад – тяжелый форвард. 26 лет, «Аль-Ахли Benghazi» (Ливия)

Мохамед Сади – атакующий защитник, 29 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)

Абдулджадер Резг – центровой, 27 лет, «Аль-Иттихад» (Ливия)

Ваджи Даво – тяжелый форвард, 36 лет, «Аль-Ахли SC» (Ливия)

Гайт Альмагхриби – тяжелый форвард, 25 лет, «Аль-Ахли Benghazi» (Ливия)

Али Археемах – разыгрывающий защитник, 21 год, «Аль-Иттихад» (Ливия)

Мохамед Бузгайя – легкий форвард, 25 лет, «Аль-Гарафа» (Катар).

Сегодня сборная России стартует на турнире матчем с Тунисом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
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