Стеф Карри о Бадди Хилде: «Он гораздо больше меня бросает на тренировках. У него сумасшедшая программа»
Стеф Карри рассказал о рабочей этике Бадди Хилда.
«Должен признаться, что он бросает гораздо больше, чем я. По количеству повторений на тренировках – даже не близко. У него сумасшедшая программа.
И это все является частью его рутины. Его прогресс строится на этом.
Чем больше он рассказывает о своем пути в лиге, о своих привычках, тем понятнее становится. Он трудоголик, помешан на тренировках.
Бросает, пока не добьется правильного исполнения. Я более расчетлив в плане интенсивности тренировок и выбора позиций», – объяснил защитник «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Dubs Talk
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