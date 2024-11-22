Стеф Карри о Бадди Хилде: «Он гораздо больше меня бросает на тренировках. У него сумасшедшая программа»

Стеф Карри рассказал о рабочей этике Бадди Хилда.

«Должен признаться, что он бросает гораздо больше, чем я. По количеству повторений на тренировках – даже не близко. У него сумасшедшая программа.

И это все является частью его рутины. Его прогресс строится на этом.

Чем больше он рассказывает о своем пути в лиге, о своих привычках, тем понятнее становится. Он трудоголик, помешан на тренировках.

Бросает, пока не добьется правильного исполнения. Я более расчетлив в плане интенсивности тренировок и выбора позиций», – объяснил защитник «Голден Стэйт ».