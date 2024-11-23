Тайриз Халибертон о неудачной серии: «Не понимаю, что происходит»

Тайриз Халибертон отреагировал на неудачный отрезок на старте сезона.

У «Пэйсерс» пять поражений в последних шести матчах. Разыгрывающий в предыдущих пяти встречах реализовал 16 из 52 с игры.

«Не понимаю, что происходит.

Это часть баскетбола. Надо верить в товарищей по команде, верить в себя. Мы должны преодолеть это», – заявил лидер «Индианы».

В пятницу «Пэйсерс» уступили «Бакс» – 117:129.