Тайриз Халибертон о неудачной серии: «Не понимаю, что происходит»
Тайриз Халибертон отреагировал на неудачный отрезок на старте сезона.
У «Пэйсерс» пять поражений в последних шести матчах. Разыгрывающий в предыдущих пяти встречах реализовал 16 из 52 с игры.
«Не понимаю, что происходит.
Это часть баскетбола. Надо верить в товарищей по команде, верить в себя. Мы должны преодолеть это», – заявил лидер «Индианы».
В пятницу «Пэйсерс» уступили «Бакс» – 117:129.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тони Иста
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