Халибертон и Матурин стали первым дуэтом в истории «Пэйсерс», представители которого набрали по 35 и более очков в одном матче
«Индиана» победила «Нью-Йорк» – 132:121.
Разыгрывающий Тайриз Халибертон и защитник Беннедикт Матурин стали первым дуэтом в истории «Пэйсерс», представители которого набрали по 35 и более очков в одном матче.
На счету Халибертона 35 очков и 14 передач, в активе Матурина – 38 очков и 8 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: StatMamba
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