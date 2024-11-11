Халибертон и Матурин стали первым дуэтом в истории «Пэйсерс», представители которого набрали по 35 и более очков в одном матче

«Индиана» победила «Нью-Йорк» – 132:121.

Разыгрывающий Тайриз Халибертон и защитник Беннедикт Матурин стали первым дуэтом в истории «Пэйсерс», представители которого набрали по 35 и более очков в одном матче.

На счету Халибертона 35 очков и 14 передач, в активе Матурина – 38 очков и 8 подборов.