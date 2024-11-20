Тайриз Халибертон в нынешнем сезоне набирает 20,8 очка в домашних матчах и 12,1 очка на выезде
Тайриз Халибертон преображается в домашних матчах.
Разыгрывающий «Индианы» в нынешнем сезоне набирает 20,8 очка в домашних матчах и 12,1 очка на выезде.
Дома: 20,8 очка при линейке 46/39/79 в 6 матчах
Выезд: 12,1 очка при линейке 32/19/81 в 7 матчах.
Средние показатели Халибертона – 16,1 очка, 3,7 подбора и 8,5 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кейтлин Купер
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости