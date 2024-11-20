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Тайриз Халибертон в нынешнем сезоне набирает 20,8 очка в домашних матчах и 12,1 очка на выезде

Тайриз Халибертон преображается в домашних матчах.

Разыгрывающий «Индианы» в нынешнем сезоне набирает 20,8 очка в домашних матчах и 12,1 очка на выезде.

Дома: 20,8 очка при линейке 46/39/79 в 6 матчах

Выезд: 12,1 очка при линейке 32/19/81 в 7 матчах.

Средние показатели Халибертона – 16,1 очка, 3,7 подбора и 8,5 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кейтлин Купер
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logoТайриз Халибертон
logoНБА
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