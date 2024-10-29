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Эван Тернер: «Взросление — это признание того, что Тайриз Халибертон является средним игроком»

Эван Тернер раскритиковал лидера «Индианы» Тайриза Халибертона.

«Взросление — это признание того, что Тайриз Халибертон является средним игроком», – написал бывший игрок и ассистент главного тренера «Бостона».

 В первых четырех матчах этого сезона Халибертон набирал в среднем 14,0 очка, 4,8 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата при 33,9% с игры и 26,5% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Эвана Тернера в соцсети X
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