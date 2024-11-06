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Эксперт Кевин О’Коннор: «Причиной проблем Тайриза Халибертона в этом сезоне является не задняя поверхность бедра, а спина»

Согласно источникам, Тайриз Халибертон испытывает проблемы со спиной.

«Некоторые источники в лиге сообщили мне, что, по их мнению, причиной проблем Тайриза Халибертона в этом сезоне является не задняя поверхность бедра, а его спина.

У него возникали спазмы в спине во время плей-офф. Он все еще носит грелку на скамейке запасных. И мне кажется, что это логично, учитывая, как он играет», – сказал эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Trade Deadline в соцсети X
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