Эксперт Кевин О’Коннор: «Причиной проблем Тайриза Халибертона в этом сезоне является не задняя поверхность бедра, а спина»
Согласно источникам, Тайриз Халибертон испытывает проблемы со спиной.
«Некоторые источники в лиге сообщили мне, что, по их мнению, причиной проблем Тайриза Халибертона в этом сезоне является не задняя поверхность бедра, а его спина.
У него возникали спазмы в спине во время плей-офф. Он все еще носит грелку на скамейке запасных. И мне кажется, что это логично, учитывая, как он играет», – сказал эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Trade Deadline в соцсети X
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