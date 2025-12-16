Никола Йович избежал серьезной травмы после опасного падения в матче с «Торонто»
Форвард «Майами» Никола Йович избежал серьезной травмы после пугающего падения.
Форвард «Майами» Никола Йович, покинувший площадку после пугающего падения при попытке данка в матче против «Торонто», получил положительные новости от медиков.
По результатам обследования выяснилось, что игрок избежал серьезной травмы. У 22-летнего серба диагностированы лишь ушиб и рассечение правого локтя, и ему присвоен статус «day‑to‑day». Это означает, что он может вернуться на площадку уже в ближайших матчах.
Эрик Споэльстра о пугающем падении Николы Йовича: «Сумасшедший серб»
