Никола Йович избежал серьезной травмы после опасного падения в матче с «Торонто»

Форвард «Майами» Никола Йович избежал серьезной травмы после пугающего падения.

Форвард «Майами » Никола Йович , покинувший площадку после пугающего падения при попытке данка в матче против «Торонто », получил положительные новости от медиков.

По результатам обследования выяснилось, что игрок избежал серьезной травмы. У 22-летнего серба диагностированы лишь ушиб и рассечение правого локтя, и ему присвоен статус «day‑to‑day». Это означает, что он может вернуться на площадку уже в ближайших матчах.

Эрик Споэльстра о пугающем падении Николы Йовича: «Сумасшедший серб»