Лука Дончич и Зайон Уильямсон организовали эффектный аллей-уп
Лука Дончич и Зайон Уильямсон порадовали эффектным моментом
Звезды НБА из «Далласа» и «Нового Орлеана» во время выставочного матча с китайскими стритболистами исполнили эффектный аллей-уп.
Дончич и Уильямсон в компании Джейсона Тейтума («Бостон») и Паоло Банкеро («Орландо») совершают турне по Китаю.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Luka Updates
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