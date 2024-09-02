Лука Дончич и Зайон Уильямсон организовали эффектный аллей-уп

Лука Дончич и Зайон Уильямсон порадовали эффектным моментом

Звезды НБА из «Далласа » и «Нового Орлеана» во время выставочного матча с китайскими стритболистами исполнили эффектный аллей-уп.

Дончич и Уильямсон в компании Джейсона Тейтума («Бостон») и Паоло Банкеро («Орландо») совершают турне по Китаю.