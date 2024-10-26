Зайон Уильямсон дебютировал в сезоне и стал автором ключевого блок-шота в игре с «Блэйзерс»
Зайон Уильямсон вернулся после травмы.
Форвард «Пеликанс» набрал 16 очков, 11 подборов, 7 передач и 4 блок-шота в победной встрече с «Блэйзерс» (105:103).
Один из блок-шотов Зайона стал победным.
За 29 минут Уильямсон реализовал 4 из 15 с игры и 8 из 14 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости