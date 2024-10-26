Зайон Уильямсон дебютировал в сезоне и стал автором ключевого блок-шота в игре с «Блэйзерс»

Зайон Уильямсон вернулся после травмы.

Форвард «Пеликанс» набрал 16 очков, 11 подборов, 7 передач и 4 блок-шота в победной встрече с «Блэйзерс» (105:103).

Один из блок-шотов Зайона стал победным.

За 29 минут Уильямсон реализовал 4 из 15 с игры и 8 из 14 с линии.