Зайон Уильямсон пропустил три из последних четырех матчей из-за трех разных травм

Зайон Уильямсон пропустил три из последних четырех матчей «Пеликанс».

В пятницу форвард «Нового Орлеана» пропустил встречу с «Орландо» (88:115) из-за напряжения мышц задней поверхности левого бедра. Уильямсон был исключен из заявки примерно за 90 минут до начала игры.

Уильямсон пропустил три из последних четырех матчей из-за разных травм. В воскресенье он не играл из-за напряжения мышц задней поверхности правого бедра, а в понедельник – из-за боли в правом бедре.

Показатели «Пеликанс» в этом сезоне – 3-7.