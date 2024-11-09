Зайон Уильямсон пропустил три из последних четырех матчей из-за трех разных травм
Зайон Уильямсон пропустил три из последних четырех матчей «Пеликанс».
В пятницу форвард «Нового Орлеана» пропустил встречу с «Орландо» (88:115) из-за напряжения мышц задней поверхности левого бедра. Уильямсон был исключен из заявки примерно за 90 минут до начала игры.
Уильямсон пропустил три из последних четырех матчей из-за разных травм. В воскресенье он не играл из-за напряжения мышц задней поверхности правого бедра, а в понедельник – из-за боли в правом бедре.
Показатели «Пеликанс» в этом сезоне – 3-7.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: New Orleans Times-Picayune
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