Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в матче против «Мемфиса»
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят субботний матч с «Гризлис».
Джордж, который выбыл из-за ушиба колена, в пятницу участвовал в тренировке «Филадельфии» и двусторонке.
Эмбиид также принял полноценное участие в тренировке и двусторонке. Источники добавляют, что центровой впервые в этом сезоне провел тренировочную игру «5 на 5» с партнерами по команде.
В составе «Мемфиса» отсутствуют Десмонд Бэйн и Маркус Смарт, которые выбыли из строя на несколько недель из-за травм.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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