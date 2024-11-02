Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в матче против «Мемфиса»

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят субботний матч с «Гризлис».

Джордж , который выбыл из-за ушиба колена, в пятницу участвовал в тренировке «Филадельфии» и двусторонке.

Эмбиид также принял полноценное участие в тренировке и двусторонке. Источники добавляют, что центровой впервые в этом сезоне провел тренировочную игру «5 на 5» с партнерами по команде.

В составе «Мемфиса » отсутствуют Десмонд Бэйн и Маркус Смарт , которые выбыли из строя на несколько недель из-за травм.