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«Нас уже меняли. Не беспокоимся об этом». Кэмерон Джонсон рассказал об атмосфере в «Нетс»

«Бруклин» превосходит ожидания экспертов.

Команда идет в зоне плей-ин на Востоке с результатом 6-9.

Форварды Кэмерон Джонсон и Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Деннис Шредер являются предметом постоянных разговоров об обменах.

«Всех нас троих уже меняли раньше. Так что мы не беспокоимся об этом. Циркулирует много слухов о разных вещах. О наших карьерах и прочем. Много постороннего шума. Нет смысла обращать на это внимание. Будущее наступит само по себе. Контролируй настоящее.

Нам нравится играть вместе. Мы здорово ладим друг с другом, это очень важно. Пока мы вместе, мы будем сражаться за победы, будем рады представлять Бруклин. И будь что будет», – заключил Джонсон.

28-летний баскетболист набирает 18,1 очка, 4,3 подбора и 2,9 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 39,3% бросков из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NetsDaily
logoБруклин
logoНБА
возможные переходы
logoДеннис Шредер
logoКэмерон Джонсон
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