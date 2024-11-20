1

Многие команды-претенденты интересуются Кэмероном Джонсоном

Кэм Джонсон – один из кандидатов на обмен в составе «Бруклина».

«В то время как «Нетс» готовятся к распродаже, Кэм Джонсон — игрок, на которого смотрят многие команды-претенденты», – пишет журналист Эван Сайдери.

Джонсон в этом сезоне набирает в среднем 18,1 очка за матч, что является рекордом его карьеры, при 39,3% из-за дуги. Форвард заработает 65,5 млн долларов за следующие три сезона. 

По данным The Athletic, в «Бруклине» много игроков, которые вызовут интерес на рынке обменов: Кэм Джонсон, Кэм Томас, Ник Клэкстон, Дориан Финни-Смит, Боян Богданович, Деннис Шредер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoБруклин
logoКэмерон Джонсон
возможные переходы
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны
2сегодня, 13:53Видео
Чарльз Баркли: «Дюрэнт и Ирвинг вышвырнули Кенни Эткинсона из «Бруклина». А этот парень знает, как тренировать»
7сегодня, 09:44
НБА. «Бостон» нанес «Кливленду» первое поражение в сезоне, «Сан-Антонио» одолел «Оклахому», 37 очков Кнехта помогли «Лейкерс» выиграть у «Юты» и другие результаты
247сегодня, 06:04
Тре Мэнн поставил сверху через Ноа Клауни
2сегодня, 05:18Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Скотти Пиппен-младший о травмах в «Мемфисе»: «Мы заботимся о своем здоровье. Многие из этих травм дурацкие»
14 минут назад
Наджи Маршалл о Луке Дончиче: «Первая символическая пятерка по игре в защите»
132 минуты назад
Тимофей Мозгов дал совет Егору Демину: «Быть собой и много работать. Иногда не надо слушать тренера»
1сегодня, 14:12
«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном
1сегодня, 13:16
Евролига. «Виртус» примет «Фенербахче»
сегодня, 13:10
Журналист Исмаил Шенол стал спортивным директором «Анадолу Эфеса»
1сегодня, 11:59
Зак Иди может пропустить несколько недель из-за травмы голеностопа
4сегодня, 09:49
Чарльз Баркли: «Дюрэнт и Ирвинг вышвырнули Кенни Эткинсона из «Бруклина». А этот парень знает, как тренировать»
7сегодня, 09:44
Далтон Кнехт о повторении знаменитого жеста Джордана: «Не знал, как отпраздновать»
11сегодня, 09:12Фото
Леброн Джеймс: «Как же облажались 16 команд, не взявшие Далтона Кнехта»
62сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» не заинтересован в обмене Амена Томпсона и Тари Исона
53 минуты назад
Томас Эртель покинул Китай и хочет вернуться в Евролигу
сегодня, 14:26
Федерация баскетбола Израиля призывает ФИБА не выдавать открепительное письмо на Джонатана Мотли
сегодня, 14:21
«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны
2сегодня, 13:53Видео
Расселл Уэстбрук получил технический за то, что грозно посмотрел на Санти Альдаму
8сегодня, 13:40Видео
Тайриз Макси о роли на командном собрании: «Хотел высказаться»
1сегодня, 13:27
Горан Филипович покинул «Валенсию»
сегодня, 12:34
Уилл Харди: «Все на арене за исключением пары человек знали, что следующий бросок исполнит Кнехт. Но эти ребята как раз играют за нас»
2сегодня, 12:23
Эрик Споэльстра и Руди Гобер – в новом Shaqtin’ a Fool
3сегодня, 11:27Видео
«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Атамана и Османа. Они присоединятся к сборной Турции
сегодня, 11:19