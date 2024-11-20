Многие команды-претенденты интересуются Кэмероном Джонсоном

Кэм Джонсон – один из кандидатов на обмен в составе «Бруклина».

«В то время как «Нетс» готовятся к распродаже, Кэм Джонсон — игрок, на которого смотрят многие команды-претенденты», – пишет журналист Эван Сайдери.

Джонсон в этом сезоне набирает в среднем 18,1 очка за матч, что является рекордом его карьеры, при 39,3% из-за дуги. Форвард заработает 65,5 млн долларов за следующие три сезона.

По данным The Athletic, в «Бруклине » много игроков, которые вызовут интерес на рынке обменов: Кэм Джонсон, Кэм Томас, Ник Клэкстон, Дориан Финни-Смит, Боян Богданович, Деннис Шредер.