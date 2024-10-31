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«Маккаби Тель-Авив» близок к подписанию Дэвида Деджулиуса

«Маккаби Тель-Авив» может подписать американского разыгрывающего.

По информации Walla Sport, «Маккаби» близок к подписанию контракта с Дэвидом Деджулиусом, который начал нынешний сезон в греческом «Арисе».

В 6 матчах Еврокубка Деджулиус в среднем набирал 14,3 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи. Его показатели в греческой лиге – 18,5 очка, 3,0 подбора и 5,3 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Walla Sport
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