Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет о ситуации с Джонатаном Мотли: «Наш клуб в этом не участвует»
29-летний американский форвард самовольно покинул расположение «Хапоэля Тель-Авив», по сообщению ряда источников – в направлении «Црвены Звезды».
В ответ израильский клуб выставил предложения игрокам сербского, а владелец команды угрожающе отписался в соцсетях.
Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет прокомментировал ситуацию: «Мне нечего сказать на эту тему, так как наш клуб во всем этом не участвует. Я уже сообщал об этом их генеральному менеджеру, с которым у меня отличные отношения.
Вроде бы «Фенербахче», «Маккаби» и даже «Дубай» связывались с игроком, не понимаю, каким образом к этому оказалась притянута «Звезда». Я не отвечаю на звонки «Хапоэля», но уже объяснил, что не имею отношения к этой ситуации. Не знаю, откуда идет информация. У нас двойной раунд Евролиги впереди.
Лично мне некогда участвовать в склоках в соцсетях», – заключил управленец.
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