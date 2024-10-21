Сэйбен Ли не поехал с «Маккаби» на матч чемпионата Израиля, вызвав возмущение Одеда Каташа
Сэйбен Ли намерен играть в Евролиге.
Американский разыгрывающий провел первые два матча за «Маккаби Тель-Авив» в Белграде, набрав 23 очка в победной встрече с «Анадолу Эфесом» и 5 очков в проигранном противостоянии с «Партизаном».
Ли не поехал с командой на последующую игру чемпионата Израиля, оставшись в Сербии и планируя присоединиться к «Маккаби» в Каунасе на матче с «Жальгирисом».
«Так работать невозможно. В первой игре с ним было нормально быть индивидуалистом и играть эгоистично. Но ради тех целей, которых мы хотим добиться, он должен быть с командой и тренироваться с ней. Не могу даже прокомментировать эту ситуацию, потому что никогда не сталкивался ни с чем подобным», – заявил Одед Каташ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
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