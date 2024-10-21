Сэйбен Ли не поехал с «Маккаби» на матч чемпионата Израиля, вызвав возмущение Одеда Каташа

Сэйбен Ли намерен играть в Евролиге.

Американский разыгрывающий провел первые два матча за «Маккаби Тель-Авив » в Белграде, набрав 23 очка в победной встрече с «Анадолу Эфесом » и 5 очков в проигранном противостоянии с «Партизаном ».

Ли не поехал с командой на последующую игру чемпионата Израиля, оставшись в Сербии и планируя присоединиться к «Маккаби» в Каунасе на матче с «Жальгирисом».

«Так работать невозможно. В первой игре с ним было нормально быть индивидуалистом и играть эгоистично. Но ради тех целей, которых мы хотим добиться, он должен быть с командой и тренироваться с ней. Не могу даже прокомментировать эту ситуацию, потому что никогда не сталкивался ни с чем подобным», – заявил Одед Каташ.