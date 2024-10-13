«Маккаби Тель-Авив» официально сообщил о подписании Сэйбена Ли

Сэйбен Ли присоединился к «Маккаби».

Израильский клуб из Тель-Авива официально сообщил о подписании американского защитника (25 лет, 188 см).

Ли набирал в среднем 39,5 очка при 65,7% с игры, а также 5,0 подбора и 4,5 передачи в первых двух матчах Лиги чемпионов этого сезона за «Манису».

Защитник 24 раза выходил на площадку за «Финикс» в прошлом сезоне. На его счету в среднем 3 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи за 7,7 минуты.

«Маккаби» опередил «Фенербахче» в борьбе за американца.