«Маккаби Тель-Авив» официально сообщил о подписании Сэйбена Ли
Сэйбен Ли присоединился к «Маккаби».
Израильский клуб из Тель-Авива официально сообщил о подписании американского защитника (25 лет, 188 см).
Ли набирал в среднем 39,5 очка при 65,7% с игры, а также 5,0 подбора и 4,5 передачи в первых двух матчах Лиги чемпионов этого сезона за «Манису».
Защитник 24 раза выходил на площадку за «Финикс» в прошлом сезоне. На его счету в среднем 3 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи за 7,7 минуты.
«Маккаби» опередил «Фенербахче» в борьбе за американца.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
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