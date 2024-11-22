Леброн ставит сверху как в 20 лет, но «Лейкерс» бездарно слили +4 за 27 секунд

В начале второй четверти Леброн Джеймс ускользнул от Мо Вагнера, добрался до кольца и выпрыгнул достаточно высоко, чтобы вонзить мяч через Джонатана Айзека.

К старту второй половины «Лейкерс» добились преимущества в 10 очков и выложили на паркет все свои преимущества, которые помогли им за последнюю неделю обрести статус теневого претендента (по мнению голливудской прессы). На домашней площадке они еще в этом сезоне не проигрывали, а их лидеры были настроены предельно серьезно: Джеймс набрал 31 очко, 12 из 22, 14 из них (и 5 из 7) – в четвертой четверти, у Энтони Дэвиса 39 очков, 14 из 22 с игры, еще 17 очков (3 из 7 из-за дуги) добавил новичок Далтон Кнехт .

Хозяева отдали подбор – 36-48 (15 на своем щите). Однако Джей Джей Редик после матча отдельно отметил, что в физической борьбе, в которой так хороши «Мэджик», его команда не уступила.

«Каждое поражение ужасно расстраивает, – отметил Редик. – Есть некоторые поражения, в которых можно выделить недостаток желания, жесткости и характера, в таких случаях нужно просто сражаться. И у нас было несколько таких.

Но в игре с «Финиксом» и сегодня все дошло до концовки – все зависело от нескольких владений, и будем честны, сегодня все зависело от наших промахов с линии ».

В качестве примера не проигранной борьбы Редик привел действия Леброна Джеймса. Без месяца 40-летний ветеран практически обеспечил своей команде победу – он вырвал подбор у Битадзе на чужом щите, отметился очками сам и тут же на своей половине подобрал мяч после трехочкового Саггса и выбросил в отрыв на Дэвиса.

За 27 секунд «Лейкерс» вели +4 – 118:114.

Редик не очень пытался беречь чьи-то чувства. В отличие от тренера, Леброн всю свою послематчевую риторику использовал на то, чтобы выгородить напортачившего партнера. «Нас переиграли 29:21 в третьей четверти, – говорил он. – Мы вели 7 очков к большому перерыву, а они перехватили инициативу в третьей, так что тут много всего произошло. Нельзя вот так указывать на что-то одно». (Он же одновременно спорил с тем, что габариты «Орландо» сковали нападение «Лейкерс» – «Конечно, нет, мы набрали 118 очков сегодня»).

Главный тренер «Лейкерс» говорил, что практически всем доволен.

«Да, они разрушили нашу атаку, но мне показалось, что это продолжалось всего несколько владений, – сказал Редик. – Я понимаю, что мы не набирали очки довольно долго, но при этом совершали хорошие броски. Плохими были только несколько первых атак. Они нас застали врасплох ненадолго, но затем мы нашли способ вернуть свою игру. Да, мы мало набрали очков на этом отрезке, но, честно говоря, важнее то, что мы не могли отбиться, потому что когда ты защищаешься, то можешь атаковать на скорости».

Редик особо не скрывал, что списывает поражение на выступление команды на линии штрафных – у «Лейкерс» 3 из 9 в четвертой четверти, 2 из 6 в последние 39 секунд. Два промаха на совести Остина Ривза, один – у Леброна, 2 из 5 – у Энтони Дэвиса .

Последний с тренером согласился:

«Мы проиграли, потому что я мазал с линии в концовке. Три промаха были очень важными, ключевыми».

«Орландо» приехал в Лос-Анджелес без трех игроков стартовой пятерки – без Паоло Банкеро, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Уэнделла Картера.

Баскетбол «Мэджик» при этом остался неизменным – они выиграли подборы, навязали жесткий стиль, который сильно не понравился Ривзу (3 из 12) и Расселлу (3 из 10), в какой-то момент во второй половине притормозили атаку соперника и верили в себя до конца.

«Безмерно рад и за команду, и за Франца Вагнера, который проделал потрясающий объем работы, – откликнулся после матча Джамал Мозли. – Эта команда сражается, сражается на протяжении всего матча. И у меня просто нет слов, чтобы похвалить их соразмерно, чтобы отдать должное и им, и Францу».

С Францем Вагнером в качестве лидера «Мэджик» выглядят даже логичнее. Против «Лейкерс» они выбросили 40 трехочковых, из которых реализовали 15.

Немецкий пойнт-форвард вовсю пользовался созданным для него пространством: он выступал в качестве разыгрывающего – у него 11 передач, проскальзывал под чужой щит на своем невидимом серфе, и не боялся бросать издали.

Из своих 37 очков Вагнер набрал 15 в четвертой четверти (13 из 21 командного очка в концовке), когда отказывался замечать сопротивление защитников – поднимался обратно на дугу, чтобы бросить, лез в проход с висящим на нем Энтони Дэвисом, повторял и повторял высокие пик-н-роллы.

При -2 у его команды Вагнер и не стал ничего выдумывать – нашел размен на Кэма Реддиша, потанцевал с ним, а потом отскочил на 8-метровую дистанцию, чтобы решить все одним суперсложным броском.

«Мне нужно пересмотреть каждое владение на последних минутах, – сообщил Редик. – Единственное, что мне не понравилось – это процесс принятия решений и настрой в моменте, когда Вагнер бросал из-за дуги… В целом у меня нет никаких проблем с нашим выступлением в концовке, за исключением штрафных и трехи от Вагнера. Мы постоянно обсуждаем защиту против изоляций, мы не можем пропускать трехочковые из изоляций, особенно в концовке . Нужно было отработать лучше. Но это досадная мелочь».

Вагнер – самый молодой игрок с линейкой 35+ очков и 10+ передач со времен Леброна Джеймса в 2007-м.

Фото: AP /Mark J. Terrill