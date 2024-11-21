Скончался заслуженный тренер России Юрий Панов
В Рязани на 85-м году жизни скончался заслуженный тренер России Юрий Панов.
Юрий Иванович – отец и первый тренер легенды ЦСКА, президента «Пари НН» Сергея Панова.
«ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Юрия Ивановича», — говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.
«Тренер Юрий Иванович всегда отличался высоким профессионализмом и добротой, пользовался уважением коллег и родителей учеников, к каждому ребёнку он подбирал индивидуальный подход», — пишет пресс-служба администрации Рязани.
В 1994 году Юрию Панову было присвоено звание «Заслуженный тренер России». Его заслуги в развитии отечественного баскетбола отмечены знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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