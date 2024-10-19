Джейлен Саггс и Франц Вагнер организовали невероятное попадание в матче с «Сиксерс»

Джейлен Саггс и Франц Вагнер из «Орландо» организовали невероятное попадание.

У «Мэджик» было 0,6 секунды на атаку под занавес второй четверти предсезонного матча против «Сиксерс». Команда вводила мяч из-за лицевой линии под своим кольцом.

Саггс исполнил передачу через всю площадку, Вагнер забросил в прыжке.

«Орландо » победил со счетом 114:99.