29 очков Франца Вагнера помогли «Орландо» победить «Индиану»
«Мэджик» победили «Пэйсерс» 94:90.
Форвард Франц Вагнер набрал 29 очков, 3 подбора, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Немец реализовал 9 из 24 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 8 из 9 со штрафной линии.
«Орландо» выиграл все 6 домашних матчей сезона и продолжил серию из 13 домашних побед подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, DV highlights
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