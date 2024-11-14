29 очков Франца Вагнера помогли «Орландо» победить «Индиану»

«Мэджик» победили «Пэйсерс» 94:90.

Форвард Франц Вагнер набрал 29 очков, 3 подбора, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Немец реализовал 9 из 24 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 8 из 9 со штрафной линии.

«Орландо » выиграл все 6 домашних матчей сезона и продолжил серию из 13 домашних побед подряд.