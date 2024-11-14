Трипл-дабл (35+12+14) Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
«Лейкерс» победили «Гриззлис» 128:123.
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл. В его активе 35 очков, 12 подборов и 14 передач при 6 потерях. Джеймс реализовал 13 из 22 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 5 из 8 штрафных.
Это третий трипл-дабл подряд в исполнении звездного форварда.
Энтони Дэвис набрал 11 очков в решающей четверти. Всего на его счету 21.
«Лейкерс» продолжают идти без поражений в домашних матчах и одерживают 6-ю победу подряд на своей площадке.
Со стороны «Мемфиса» выделился Джарен Джексон (29 + 7 подборов). 7 игроков «Гриззлис» закончили матч с двузначным количеством набранных очков. На площадку вернулся защитник Маркус Смарт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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