Виктор Вембаньяма может пропустить матч с «Далласом» из-за ушиба колена
«Сперс» могут сыграть против «Мэвс» без Виктора Вембаньямы.
Участие французского центрового в сегодняшнем матче находится под вопросом из-за ушиба правого колена. Вембаньяма впервые в этом сезоне попал в список травмированных.
Тре Джонс, вероятно, сегодня вернется в строй. Разыгрывающий «Сан-Антонио» пропустил последние 12 матчей из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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