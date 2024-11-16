Виктор Вембаньяма может пропустить матч с «Далласом» из-за ушиба колена

«Сперс» могут сыграть против «Мэвс» без Виктора Вембаньямы.

Участие французского центрового в сегодняшнем матче находится под вопросом из-за ушиба правого колена. Вембаньяма впервые в этом сезоне попал в список травмированных. Тре Джонс , вероятно, сегодня вернется в строй. Разыгрывающий «Сан-Антонио » пропустил последние 12 матчей из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.