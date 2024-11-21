Терри Розир о травме: «Завтра вернусь на площадку»
Терри Розир высказался о травме правой ступни.
«Эта травма у меня уже довольно давно, но нас это не слишком беспокоит. Завтра я вернусь на площадку. Это вообще никак не влияет на мою игру», – сказал разыгрывающий «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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