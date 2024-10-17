Тайлер Хирро о Терри Розире: «Мы оба считаем, что мы одна из лучших задних линий в лиге»
Тайлер Хирро заявил, что рад играть в связке с Терри Розиром.
«Мы оба очень мотивированы, хорошо поработали летом и хотим стать лучше в этом сезоне. Мы ради играть вместе и хотим доказать, что люди ошибаются, говоря, что наша задняя линия не сработает.
Мы оба считаем, что мы одна из лучших задних линий в лиге, и мы оба по отдельности считаем себя одним из лучших защитников в лиге. Так что я рад играть с ним. Он быстрый, а я люблю играть быстро», – сказал атакующий защитник «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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