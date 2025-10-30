27 очков Матаса Бузелиса помогли «Чикаго» справиться с «Сакраменто»
Матас Бузелис провел яркий матч с «Кингз».
На счету форварда 27 очков – третий лучший результат в карьере игрока. Бузелис реализовал 11 из 18 бросков с игры и 4 из 6 из-за дуги и стал самым результативным в своей команде. В его активе также 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
«Чикаго» справился с «Сакраменто» у себя дома – 126:113, несмотря на 30 очков Зака Лавина, результативно выступившего против бывшей команды.
